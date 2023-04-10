Япония пообещала продолжить усиливать антироссийские санкции

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно пообещал, что Токио продолжит усиливать санкции в отношении России, а также приложит усилия для увеличения поддержки Украины, сообщает ТАСС.

По его словам, островное государство в качестве председателя G7 и непостоянного члена Совета Безопасности ООН планирует координировать действия с международным сообществом с целью усиления санкционного давления на Москву. Он также отметил, что Токио собирается продолжать оказывать Киеву всевозможную поддержку.