Антироссийские санкции Канады затронули банковские переводы канадцев

Антироссийские санкции, которые Канада ввела из-за начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине, негативно отразились на банковских переводах некоторых канадских граждан. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

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По его данным, в частности, санкции Канады косвенно нанесли ущерб семье учителей английского языка из Торонто, заключивших контракт с одним из учебных учреждений в Казахстане. Как сообщила Ингрид Мортон, зарплату ей и мужу перечисляли на счет казахской "дочки" Сбербанка, который подпал под рестрикции Оттавы. 1 марта 2022 года супруги перевели из Казахстана порядка $10 тыс. на счет в одном из канадских банков, но эти средства были заморожены.

Аналогичные истории CBC рассказали еще несколько канадцев. Все они направили запросы в МИД Канады, но ответа так и не получили. О таких же проблемах корреспонденту ТАСС рассказала семья иммигрантов, которые просили не называть их имен. Они уже больше года ожидают решения властей Канады относительно перевода средств со своего счета в Сбербанке на счет канадского банка CIBC. "У нас подвисла крупная сумма, на которую мы рассчитывали при переезде в Канаду. Мы отправили заявку в МИД, но ответа пока не получили", - сказал один из членов семьи.