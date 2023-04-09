Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов

Американский бизнесмен Илон Маск стал главным миллиардером-неудачником на уходящей неделе. Его состояние снизилось почти на 15 миллиардов долларов после падения акций Tesla на 11%, сообщает Forbes.

Маск потерял 14,5 млрд долларов за неделю, его собственный капитал снизился на 7% до 187,9 млрд долларов.

Акции упали из-за того, что инвесторы Tesla усомнились в перспективах прибыльности компании. Ежеквартальный отчет показал, что запасы электромобилей резко выросли в начале 2023 года.

Однако Маск остается самым богатым человеком в США и вторым самым богатым человеком в мире.