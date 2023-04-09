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12 минут назад

Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов

Майк Габриелян

Американский бизнесмен Илон Маск стал главным миллиардером-неудачником на уходящей неделе. Его состояние снизилось почти на 15 миллиардов долларов после падения акций Tesla на 11%, сообщает Forbes.

Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Маск потерял 14,5 млрд долларов за неделю, его собственный капитал снизился на 7% до 187,9 млрд долларов.

Акции упали из-за того, что инвесторы Tesla усомнились в перспективах прибыльности компании. Ежеквартальный отчет показал, что запасы электромобилей резко выросли в начале 2023 года.

Однако Маск остается самым богатым человеком в США и вторым самым богатым человеком в мире.

По размеру состояния его опережает владелец LVMH Бернар Арно – свекор русской фотомодели Натальи Водяновой ( у него 223,1 млрд долларов). На уходящей неделе Арно также занесен в список миллиардеров-неудачников: он потерял 2,7 миллиарда долларов из-за падения акций его ювелирной империи.

В мире,Илон Маск,Бернар Арно,Наталья Водянова,
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