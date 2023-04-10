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25 минут назад

Экс-генпрокурор США усомнился в победе Трампа над Байденом на выборах 2024 года

Газета.Ruиещё 3

В Демократической партии хотят видеть бывшего президента США Дональда Трампа кандидатом в президенты от республиканцев в 2024 году, считает экс-генпрокурор страны Уильям Барр, передает The Hill. По его словам, он выглядит как наиболее слабый кандидат, способный вновь проиграть действующему президенту Джо Байдену.

Экс-генпрокурор США усомнился в победе Трампа над Байденом на выборах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сообразительные стратеги-демократы знают, что это поможет Трампу, и они хотят, чтобы он стал кандидатом, потому что он самый слабый из республиканских кандидатов, который, скорее всего, снова проиграет Байдену», — отметил Барр.

Как указал бывший генпрокурор, стать кандидатом Трампу поможет уголовное расследование, запущенное в Нью-Йорке. Он также добавил, что оно не имеет особого значения по сравнению с делом о ненадлежащем обращении политика с секретными документами.

Ранее сообщалось, что Трамп использовал кадры с судебного процесса в Нью-Йорке для новой предвыборной рекламы.

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