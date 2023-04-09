WP: утечка данных по Украине вызвала панику в Пентагоне

Предположительно имевшее место распространение в интернете секретных документов Министерства обороны США вызвало панику в его руководстве. Об этом сообщила в субботу газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По их данным, в пятницу военное ведомство "ограничило процесс передачи разведывательной информации в ответ" на утечку документов. Собеседники издания назвали такого рода "ограничение необычайно строгим и сказали, что оно свидетельствует о высоком уровне паники среди руководства Пентагона". В свою очередь, как отмечает газета, в европейском разведсообществе обеспокоены тем, что Вашингтон может ограничить и доступ союзников к своим разведданным. Многие из опубликованных документов содержат специальные пометки, которые запрещают передавать их иностранным гражданам. Однако целую серию бумаг на вполне законных основаниях могут получить другие члены "Пяти глаз" - разведывательного альянса, в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и США.

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В некоторых документах содержатся американские разведданные о деятельности Великобритании и Канады, что "позволяет предположить, что последствия утечки не ограничатся Соединенными Штатами", подчеркивается в статье. Ее авторы рассказали, что в субботу американские чиновники и их иностранные союзники "были потрясены, а в некоторых случаях и разгневаны необычайно широким спектром деталей, раскрывающих то, как Соединенные Штаты шпионят и за друзьями, и за врагами". Должностные лица в нескольких странах заявили, что пытаются оценить ущерб от утечки, многие задаются вопросом, как документы оставались незамеченными так долго. Издание допускает, что публикация материалов может "вызвать дипломатические разногласия" среди союзников и партнеров США.

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Как отмечает The Washington Post, до сих пор "полный объем утечки неясен": вероятно, сейчас опубликована лишь первая порция документов. По словам собеседника газеты, многие из этих отчетов подготовили зимой для председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли. Издание рассказывает, что попавшие в интернет материалы "затрагивают практически все сферы деятельности разведывательного аппарата США". В них раскрывается, в частности, то, как ЦРУ вербует агентов, "посвященных в закрытые разговоры мировых лидеров", а также то, каким образом США отслеживают перемещения ВС РФ.

В бумагах содержится тактическая информация о российской специальной военной операции (СВО) на Украине, включая сведения об уровне боевого потенциала киевских силовиков. Так, в них рассказывается, "насколько истощены украинские силы после более чем года" СВО. Источник издания в украинском правительстве сообщил в субботу, что "утечки возмутили военных и политических лидеров в Киеве, которые пытались скрыть от Кремля уязвимости, связанные с нехваткой боеприпасов и другими данными о ситуации на поле боя". Он добавил, что власти Украины также обеспокоены возможностью публикации новых закрытых сведений об их стране.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, было опубликовано, в частности, в Twitter и Telegram.