В Тунисе заявили о провокациях ЕС на сближение с БРИКС

"Тунис предоставил Евросоюзу несколько возможностей для оказания стране экономической поддержки. Но европейцы медлили, что подтолкнуло Тунис к движению в сторону группы БРИКС для получения финансирования и инвестиций", - сказал Мабрук. При этом он пояснил, что такой вывод следует не из политического анализа, а основан на сведениях о переговорах и контактах. Вдаваться в подробности Мабрук не стал.