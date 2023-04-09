В Тунисе заявили о провокациях ЕС на сближение с БРИКС

Евросоюз, который медлит с оказанием помощи Тунису, подталкивает его к движению в сторону межгосударственного объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом, как сообщила в субботу радиостанция "Мозаик ФМ", заявил представитель партии "Процесс 25 июля" Махмуд бен Мабрук.
По его словам, "Тунис не будет продолжать прилагать усилия по заключению соглашения с Международным валютным фондом" (МВФ) о выделении республике финансовой помощи.
"Тунис предоставил Евросоюзу несколько возможностей для оказания стране экономической поддержки. Но европейцы медлили, что подтолкнуло Тунис к движению в сторону группы БРИКС для получения финансирования и инвестиций", - сказал Мабрук. При этом он пояснил, что такой вывод следует не из политического анализа, а основан на сведениях о переговорах и контактах. Вдаваться в подробности Мабрук не стал.
Президент Туниса Каис Саид заявил 6 апреля, что его страна "ни при каких обстоятельствах не примет диктат из-за рубежа". Глава государства имел в виду требования, выполнение которых МВФ увязывает с предоставлением республике кредита в размере $1,9 млрд на решение насущных социально-экономических проблем.
В Тунисе с 2021 года продолжается острый политический кризис, возникший в результате противостояния президента и парламента. Оппозиция обвиняет Саида в стремлении сосредоточить в руках важнейшие рычаги власти и установить диктатуру. В стране стремительно ухудшается социально-экономическая ситуация, растут цены на продовольственные товары, повышается уровень инфляции.