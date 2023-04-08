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48 минут назад

Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети

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ФБР пытается вербовать россиян для сбора разведданных через социальные сети, информирует телеканал Fox News.

Fox News: ФБР пытается вербовать россиян через соцсети
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В материале сказано, что в видео, размещённом в Facebook* и Twitter, показаны сцены из американской столицы и российского посольства. Голос на русском языке говорит слушателям, что «ФБР может изменить их будущее, если они смогут предоставить Соединённым Штатам разведданные».

Уточняется, что ФБР ищет шпионов, эмигрантов и всех, у кого есть информация о противодействии Кремлю.

Американская разведка занимается этим с февраля, говорится в материале.

Ранее в Комитете государственной безопасности (КГБ) Белоруссии заявили, что вскрыли систему вербовки спецслужбами Украины собственных граждан для совершения терактов на территории иностранных государств.

В ноябре заместитель директора Центрального разведывательного управления США Дэвид Марлоу заявил о планах вербовать недовольных спецоперацией на Украине россиян.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

В мире,Дэвид Марлоу,ЦРУ,ФБР,
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