Администрация США готова к креативным решениям по делам задержанных в России за шпионаж американцев Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом сообщает в субботу газета The Wall Street Journal, чьим корреспондентом является Гершкович, со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга.

"США столкнулись с проблемами в вопросах обмена задержанных в России американцев. В случаях как с Эваном Гершковичем освобождение часто касается определения тех находящихся в заключении россиян, которых предстоит обменять, - пишет издание. - <...> Главный вопрос в том, какую форму приобретет такой обмен и как трудно о нем будет договориться".

Представитель Белого дома дал понять, что США "открыты для креативных решений по достижению сделки по Уилану и Гершковичу". По мнению газеты, идея о том, что США не могут договориться с третьими странами для включения в возможный обмен россиян, которые содержатся у них в заключении, отошла на второй план. "В рамках того, что соответствует закону, мы постоянно ищем то, что может быть актуально или полезно", - сказал чиновник. В то же время "нет признаков" того, что договориться с третьими странами будет легко.

По информации Центра общественных связей ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". В связи с этим журналист был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ РФ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"). Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, журналист был задержан с поличным. 30 марта Лефортовский суд Москвы избрал Гершковичу меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 мая.