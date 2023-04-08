В США заявили о готовности к «креативным решениям» ради обмена журналиста WSJ

В то же время издание указывает, что пристальное внимание общественности к аресту Гершковича может, напротив, затруднить заключение соглашения об обмене заключенными с участием трех или более стран. Более того, в настоящее время в США нет ни одного россиянина, находящегося под стражей по обвинению в шпионаже. При этом в американских тюрьмах находятся несколько россиян, обвиненных или осужденных за киберпреступления: Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Александр Винник. То, будет ли кто-то из них предложен для обмена заключенного, зависит от того, удастся ли их адвокатам убедить в этом как американскую, так и российскую аудиторию, считает автор статьи.