$79.50+0.1487.10+0.37
23 минуты назад

В США заявили о готовности к «креативным решениям» ради обмена журналиста WSJ

Lenta.ru

Соединенные Штаты открыты к «креативным решениям» для сделки по обмену журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по подозрению в шпионаже. О готовности США к необычным шагам сообщает сам WSJ со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

В США заявили о готовности к «креативным решениям» ради обмена журналиста WSJ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам собеседника издания, Вашингтон готов проявить аналогичную гибкость и ради освобождения другого гражданина США, Пола Уилана, отбывающего тюремный срок в России также по делу о шпионаже.

«Мы постоянно изучаем опции, которые бы находились бы в рамках закона, но были бы уместны или полезны (для освобождения американских граждан)», — заявил чиновник.

В то же время издание указывает, что пристальное внимание общественности к аресту Гершковича может, напротив, затруднить заключение соглашения об обмене заключенными с участием трех или более стран. Более того, в настоящее время в США нет ни одного россиянина, находящегося под стражей по обвинению в шпионаже. При этом в американских тюрьмах находятся несколько россиян, обвиненных или осужденных за киберпреступления: Роман Селезнев, Владислав Клюшин и Александр Винник. То, будет ли кто-то из них предложен для обмена заключенного, зависит от того, удастся ли их адвокатам убедить в этом как американскую, так и российскую аудиторию, считает автор статьи.

32-летний Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта и взят под стражу до 29 мая. По версии следствия, он по заданию американской стороны собирал сведения, составляющие государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Сам Гершкович отвергает все обвинения в шпионаже.

В мире,Эван Гершкович,Пол Уилан,Роман Селезнев,Александр Винник,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий