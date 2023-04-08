Визит Макрона к Си Цзиньпиню назвали новым успехом китайской дипломатии

Ключевая цель визита президента Франции Эммануэля Макрона в Китай заключалась в том, чтобы наладить диалог с Пекином по ряду важных вопросов международной повестки, рассказал руководитель представительства ТАСС в КНР Андрей Кириллов. Он добавил, что задача была выполнена, но не так, как изначально планировалось.

Кириллов напомнил, что официальная поездка французского лидера совпала с частным визитом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они прибыли в Китай на одном и том же самолете.

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Вместе с тем, главу Франции принимали торжественно, со всем положенным церемониалом. У трапа для почетных гостей его встречал почетный караул, в его честь был устроен праздничный обед. Чиновницу ЕК приняли сухо, скромно, она появилась из самолета через выход для обычных пассажиров.

Кириллов подчеркнул, что тем самым Китай четко показал свое отношение к визитам европейских гостей. Макрона приняли как руководителя великого европейского государства, с которым Пекин поддерживает как политические, так и экономические связи. Фон дер Ляйен встречали как главу организации, с которой у КНР сложные отношения.

По его данным, Вашингтон планировал поездку президента Франции «совсем в другом свете». Макрон должен был сопровождать главу ЕК «в обозе», находиться фактически в ее свите.

Вместе с тем, пояснил аналитик, акценты оказались расставлены совершенно иначе.

Китай четко показал, что готов работать с Парижем в целях «продвижения китайско-французского всеобъемлющего стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях на более высокий уровень», призвал Францию на фоне текущей ситуации вместе с Пекином «придерживаться стратегической независимости».

Кроме того, рассказал Кириллов, глава Китая Си Цзиньпин предложил Макрону совместно работать над формированием многополярного мира и демократизацией международных отношений.