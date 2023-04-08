В Финляндии предложили закрыть консульства России на островах в Балтике

В Финляндии потребовали закрыть российское консульство на Аландских островах, основанное СССР еще в 1940 году. Причиной названо вступление Суоми в НАТО.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Требование о закрытии консульства РФ содержится в гражданской инициативе, опубликованной на специальном сайте Минюста.

«Необходимо закрыть российское консульство на Аландских островах, поскольку Финляндия теперь является членом НАТО. Консульство РФ на Аландских островах ограничивает и угрожает безопасности Финляндии», - пишет автор инициативы.

На полдень субботы, 8 апреля под инициативой подписалось около 6 тысяч граждан. Чтобы требование рассмотрел парламент, необходимо 50 тысяч подписей.

Аландские острова, согласно Аландской конвенции, имеют статус полностью демилитаризованной и нейтральной территории. Здесь нельзя размещать военные части и базы. Острова не могут быть вовлечены в вооружённые конфликты. В отличие от других граждан Финляндии, местные жители не призываются на воинскую службу.