Эксперт объяснил, как Китай может привести США к "масштабной изоляции"

Власти КНР путем проведения активной политики на Ближнем Востоке и в Европе могут переключить с США на себя внимание стран этих регионов, что станет началом "масштабной изоляции" Вашингтона на международной арене. Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ТАСС высказал в субботу китаевед-публицист Николай Вавилов.

"Переключив на себя не только Ближний Восток, но и Европу, Китай фактически начнет масштабную изоляцию США, - полагает эксперт. - Такая сложная обстановка сыграет свою роль в усилении тайваньского кризиса, который может больно ударить по связям КНР и ЕС. Поэтому обсуждение стабильности цепочек поставок между китайскими и европейскими компаниями также на повестке дня".

Видео дня

Как считает Вавилов, инициатива председателя КНР Си Цзиньпина "Один пояс - один путь" нацелена на превращение ЕС в альтернативный Соединенным Штатам рынок сбыта и источник технологий.

"И эта стратегия успешно реализована", - добавил он.

По словам эксперта, китайские власти рассматривают визит президента Франции Эмманюэля Макрона "в сопровождении" главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен как очередную геополитическую победу над США.

"Политико-экономическая блокада Китая, начавшаяся с бойкота Олимпиады в Пекине, фактически сорвана: европейские, и не только, лидеры устремились в Пекин, - заявил он. - Они обсуждают китайский, а не американский план мирного урегулирования украинского кризиса, они заключают новые контракты на высокотехнологичные производства, привлекая в Китай новые технологии".

Усиление КНР и конкуренция за китайский рынок

Вавилов отметил, что, в отличие от Соединенных Штатов, Китай не рассматривает Евросоюз в качестве геополитического конкурента.

"Напротив, укрепление китайско-европейских отношений рассматривается Пекином как выгодная стратегия в диверсификации собственных рисков резкого сокращения китайско-американских связей в сфере торговле и высоких технологий", - пояснил он.

Как полагает эксперт, усиление ЕС через укрепление связей с КНР рассматривается китайской стороной как "инструмент разрушения американоцентричной системы глобальной экономики с последующим "переподключением" ее к Пекину и юаню".

"Символично, что французский энергетический гигант Total за несколько дней до визита Макрона заключил первый контракт в юанях на Шанхайской нефтяной бирже на поставку в Китай СПГ, - добавил он. - Дедоллоризация во Франции - это китайский финансовый тактический ядерный заряд, взорвашийся на Уолл-стрит, который заложили европейские союзники по блоку НАТО".

По словам Вавилова, обращает на себя внимание и конкуренция внутри Евросоюза за китайский рынок.

"[Канцлер ФРГ Олаф] Шольц, нарушив договоренности с Макроном, первым поехал с большой группой предпринимателей в Китай, - заявил он. - Торговля ЕС уже третий год обгоняет объемы торговли с США. По сути, часть китайского рынка, которую ранее прочно занимали конкуренты Евросоюза из Соединенных Штатов, будет распределена между ними и ближайшими соседями Китая, в том числе Россией".

Эксперт полагает, что Франции "есть за что конкурировать".