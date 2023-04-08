Причины утечек секретных данных в США объяснили

«Кто-то рассчитывает на то, что появляются эти данные. Тот, кто это делает, рассчитывает на определенный эффект. Сделают они какую-то комиссию по расследованию, мы все равно результатов не узнаем, будет какое-то формальное заявление, что дело расследовано. Вряд ли, конечно, это расследование приведет к источнику, которого осудят и посадят за шпионаж. Но если такое случится, то мы будем знать, конечно», — добавил американист.