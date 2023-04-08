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NYT: в Сеть утекла новая партия секретных документов США по Украине

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Новая партия секретных документов США по Украине появилась в Сети, сообщила газета The New York Times (NYT). Кроме того, в социальных сетях появились американские секретные документы по Ближнему Востоку и КНР. По данным издания, всего в Сети оказалось более 100 документов.

NYT: в Сеть утекла новая партия секретных документов США по Украине
© Lisi Niesner/AP

Об утечке первой партии документов стало известно накануне. Отмечалось, что Пентагон ведет расследование. В частности, один из документов описывал статус конфликта по состоянию на 1 марта, а другой содержит информацию о 12 формирующихся украинских бригадах.

Полковник британской армии Филип Ингрем заявил, что утечка секретных документов НАТО о планируемом контрнаступлении Вооруженных сил Украины может являться частью кампании по дезинформации.

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