Бывшая зампомощника генсека НАТО связала проблемы альянса со Столтенбергом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет долгосрочной стратегии развития альянса. Об этом сообщает The Times со ссылкой на книгу «Sehenden Auges» бывшего заместителя помощника генсека Стефани Бабст.

Экс-зампомощника главы альянса выступила с критикой нынешнего руководства блока и заявила, что во время ее работы в организации Столтенберг и бывший глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич не уделяли внимания проектам стратегического глобального планирования будущей деятельности альянса.

Бабст считает, что у руководства не было интереса к разработке долгосрочной стратегии и просчету возможных угроз. Она связала с этим тот факт, что блок часто не может предотвратить возникновение некоторых проблем.