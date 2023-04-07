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4 минуты назад

Бывшая зампомощника генсека НАТО связала проблемы альянса со Столтенбергом

Lenta.ru

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не имеет долгосрочной стратегии развития альянса. Об этом сообщает The Times со ссылкой на книгу «Sehenden Auges» бывшего заместителя помощника генсека Стефани Бабст.

Бывшая зампомощника генсека НАТО связала проблемы альянса со Столтенбергом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Экс-зампомощника главы альянса выступила с критикой нынешнего руководства блока и заявила, что во время ее работы в организации Столтенберг и бывший глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич не уделяли внимания проектам стратегического глобального планирования будущей деятельности альянса.

Бабст считает, что у руководства не было интереса к разработке долгосрочной стратегии и просчету возможных угроз. Она связала с этим тот факт, что блок часто не может предотвратить возникновение некоторых проблем.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила о разногласиях в НАТО относительно возможного вступления Украины в альянс. США, Германия и Венгрия выступили против усилий Польши и стран Балтии предложить Киеву более тесные связи с организацией.

В мире,Стюарт Пич,Йенс Столтенберг,НАТО,
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