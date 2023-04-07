$79.50+0.1487.10+0.37

Первые баннеры короля Карла III развесили на лондонских столбах

Королевские поклонники получили первое изображение будущего монарха в короне, а в центре Лондона идет подготовка к коронации, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Первые баннеры короля Карла III развесили на лондонских столбах
© Российская Газета

За исторической церемонией будут наблюдать две тысячи гостей. В четверг на фонарных столбах на Рассел-сквер в Блумсбери были установлены новые баннеры с изображением монарха.

Темно-сине-белые полотнища включают изображение профиля короля Карла, который, кажется, носит корону Святого Эдуарда, сообщает Daily Mail. Корона, размер которой в настоящее время изменяется в преддверии мероприятия, была изготовлена для короля Карла II в 1661 году и ранее выставлялась в лондонском Тауэре.

Официальная коронационная эмблема изображена в верхней части знамени над изображением монарха в профиль. Созданная сэром Джони Айвом - бывшим главным дизайнером Apple - она включает в себя флору Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии: розу, чертополох, нарцисс и трилистник.

Король использовал дикую природу и цветы, связанные с новыми начинаниями, на окантовке приглашения. Тема намекает на любовь Чарльза к природе, устойчивости и сохранению климата. Они образуют форму Короны Святого Эдуарда, окруженную изображениями красных цветов.

Эмблема, представленная в феврале Букингемским дворцом, была разработана с использованием красного, белого и синего цвета флага Великобритании. Ранее на этой неделе Букингемский дворец опубликовал официальное приглашение на коронацию и подтвердил новый титул королевы Камиллы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий