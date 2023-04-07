Первые баннеры короля Карла III развесили на лондонских столбах

Королевские поклонники получили первое изображение будущего монарха в короне, а в центре Лондона идет подготовка к коронации, которая состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

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За исторической церемонией будут наблюдать две тысячи гостей. В четверг на фонарных столбах на Рассел-сквер в Блумсбери были установлены новые баннеры с изображением монарха.

Темно-сине-белые полотнища включают изображение профиля короля Карла, который, кажется, носит корону Святого Эдуарда, сообщает Daily Mail. Корона, размер которой в настоящее время изменяется в преддверии мероприятия, была изготовлена для короля Карла II в 1661 году и ранее выставлялась в лондонском Тауэре.

Официальная коронационная эмблема изображена в верхней части знамени над изображением монарха в профиль. Созданная сэром Джони Айвом - бывшим главным дизайнером Apple - она включает в себя флору Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии: розу, чертополох, нарцисс и трилистник.

Король использовал дикую природу и цветы, связанные с новыми начинаниями, на окантовке приглашения. Тема намекает на любовь Чарльза к природе, устойчивости и сохранению климата. Они образуют форму Короны Святого Эдуарда, окруженную изображениями красных цветов.