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49 минут назад

В Киеве отреагировали на утечку секретных документов Пентагона

Елена Прошина

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал опубликованные в интернете документы Пентагона о планах Киева подделкой. Об этом он сообщил в Twitter, передает «РИА Новости».

В Киеве отреагировали на утечку секретных документов Пентагона
Фото: president.gov.uapresident.gov.ua

Ранее американские СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в интернет материалов, описывающих состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Указывалось, что данные документы распространялись в «российских проправительственных» Telegram-каналах.

«Это блеф, пыль в глаза. К реальным планам Украины это не имеет отношения», — написал Подоляк.

По его словам, ВСУ действительно готовятся к активным действиям и это произойдет «очень скоро». При этом обсуждаемая в интернете утечка является «уловкой разведслужб» РФ, заявил Подоляк.

В мире,Михаил Подоляк,НАТО,Пентагон,
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