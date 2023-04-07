В Киеве отреагировали на утечку секретных документов Пентагона

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал опубликованные в интернете документы Пентагона о планах Киева подделкой. Об этом он сообщил в Twitter, передает «РИА Новости».

Фото: president.gov.ua president.gov.ua

Ранее американские СМИ писали, что Пентагон расследует утечку в интернет материалов, описывающих состояние украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению. Указывалось, что данные документы распространялись в «российских проправительственных» Telegram-каналах.

«Это блеф, пыль в глаза. К реальным планам Украины это не имеет отношения», — написал Подоляк.