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9 минут назад

Украинский журналист Дмитрий Гордон* ответил на вопрос, почему его сыновья не в зоне СВО

Газета.Ru

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, почему трое его сыновей не участвуют в боевых действиях. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

Гордон* ответил на вопрос, почему его сыновья не в зоне СВО
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, его старший сын страдает тяжелым заболеванием, «с которым не то что в армию, а вообще жить тяжело».

Также он добавил, что двое других сыновей проживают в США, а один из них имеет американское гражданство. Кроме того, журналист отметил, что они родились не на Украине.

Ранее Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

Кадыров сообщил о ликвидации группы военнослужащих ВСУ

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,Дмитрий Гордон,Владимир Путин,Минюст России,Росфинмониторинг,
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