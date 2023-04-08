Гордон* ответил на вопрос, почему его сыновья не в зоне СВО

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, почему трое его сыновей не участвуют в боевых действиях. Об этом он сообщил в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм».

По его словам, его старший сын страдает тяжелым заболеванием, «с которым не то что в армию, а вообще жить тяжело».

Также он добавил, что двое других сыновей проживают в США, а один из них имеет американское гражданство. Кроме того, журналист отметил, что они родились не на Украине.

Ранее Министерство юстиции России включило в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.