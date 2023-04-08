Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева - безальтернативный вариант не только для всего мира, передает "Укринформ". Он указал, что полуостров обязательно вернется в состав страны.

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По мнению Зеленского, такой исход необходим "для порядка в мире", основанном на конвенциях и уставе Организации Объединенных Наций. В январе Зеленский заявлял, что если Запад предоставит Киеву тяжелое вооружение, Украина может предпринять попытку вернуть Крым. Вместе с тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал невозможным возвращение Украиной Крымского полуострова под свой контроль.