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1 час назад

Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира

Газета.Ruиещё 7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма под контроль Киева - безальтернативный вариант не только для всего мира, передает "Укринформ". Он указал, что полуостров обязательно вернется в состав страны.

Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

По мнению Зеленского, такой исход необходим "для порядка в мире", основанном на конвенциях и уставе Организации Объединенных Наций. В январе Зеленский заявлял, что если Запад предоставит Киеву тяжелое вооружение, Украина может предпринять попытку вернуть Крым. Вместе с тем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал невозможным возвращение Украиной Крымского полуострова под свой контроль.

После госпереворота на Украине в Крыму провели референдум, по итогам которого в марте 2014 года он стал российским регионом. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие западные страны поддерживают Киев в этом. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт.

В мире,Владимир Зеленский,Сергей Нарышкин,СВР России,ООН,
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