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34 минуты назад

Белорусского оппозиционера Цепкало приговорили к 17 годам заключения

Lenta.ru

Белорусского оппозиционера, экс-кандидата в президенты республики Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Об этом сообщает БЕЛТА.

Белорусского оппозиционера Цепкало приговорили к 17 годам заключения
Фото: ТАССТАСС

Его признали виновным в получении взятки в виде денежных средств и других имущественных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере, а также по ряду иных статей Уголовного кодекса (УК) Белоруссии. Как отмечается, экс-кандидат в президенты, являясь директором администрации Парка высоких технологий, получил более 151 тысячи евро.

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Минский областной суд назначил оппозиционеру дополнительное наказание. Уточняется, что Цепкало не сможет занимать должности, которые связаны с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

В мире,Валерий Цепкало,Горячая новость,
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