Белорусского оппозиционера Цепкало приговорили к 17 годам заключения

Белорусского оппозиционера, экс-кандидата в президенты республики Валерия Цепкало заочно приговорили к 17 годам заключения с отбыванием срока в колонии усиленного режима. Об этом сообщает БЕЛТА.

Его признали виновным в получении взятки в виде денежных средств и других имущественных выгод для себя и своих близких в особо крупном размере, а также по ряду иных статей Уголовного кодекса (УК) Белоруссии. Как отмечается, экс-кандидат в президенты, являясь директором администрации Парка высоких технологий, получил более 151 тысячи евро.