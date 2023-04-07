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12 минут назад

Арестович пожелал Украине другого президента

Национальная Служба Новостейиещё 2

Нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось побороть коррупцию на Украине, для решения этой проблемы стране нужен другой человек, считает бывший советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович. Об этом он заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной (признана иноагентом в России).

Арестович пожелал Украине другого президента
Фото: nsn.fmnsn.fm

«Украине нужно всего лишь одно, […] чтобы к власти пришел человек, который не будет воровать. Сам не будет и другим не даст. К сожалению, до сих пор нам не везло», - сказал Арестович.

Отвечая на вопрос, почему Зеленский не стал таким президентом, экс-советник президента отметил, что нынешнему главе государства не удалось решить проблему коррупции, на фоне боевых действий с Россией Зеленский мог принять «экстраординарные меры» для решения проблемы.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Ранее Арестович сообщил об отсутствии производства в стране минометов, в которых сейчас нуждается украинская армия.

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