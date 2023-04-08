В Китае оценили ситуацию в Европе после вступления Финляндии в НАТО

Общая ситуация в области безопасности в Европе после присоединения Финляндии к Североатлантическому альянсу становится еще более сомнительной, пишут китайские СМИ.

Финляндия, вступив в НАТО, изменила свою традиционную политику нейтралитета, считают китайские аналитики, мнение которых приводит Global Times.

В Китае уверены, что Финляндию выталкивают на передовую в противостоянии Запада с Россией. В результате, по оценке издания, это может послужить для Москвы стимулом к наращиванию ядерных вооружений, а потому ситуация с безопасностью в Европе становится еще более сомнительной, передает ТАСС.

Самой рациональной политикой небольших стран, таких как Финляндия, на фоне трений между Россией и НАТО стала бы политика нейтралитета, пишет китайское издание. Отмечается, что вступление в альянс усилит риски для Хельсинки вместо того, чтобы их уменьшить.

По мнению сотрудника Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хуна, теперь конфликт между Россией и НАТО станет еще более ощутимым. Присоединение к альянсу Финляндии и Швеции, которую аналитик называет экспансией со стороны НАТО, «создаст больше неопределенности» в украинском конфликте.