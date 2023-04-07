Министра сельского хозяйства Польши уволили из-за украинского зерна

Визит Зеленского в Варшаву проходил на фоне конфликта между польскими властями и фермерами из-за поставок в страну украинского зерна. В среду об уходе в отставку объявил министр сельского хозяйства Польши Хенирк Ковальчик. По мнению местной прессы, правящей партии "Право и справедливость" пришлось пожертвовать главой минсельхоза, чтобы немного утихомирить аграриев, возмущенных тем, что дешевое украинское зерно сбивает цены на внутреннем польском рынке.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Вообще-то зерно из Украины должно было транзитом через порт Гданьска отправляться в развивающиеся страны. Но вместо этого оно хлынуло на польский рынок. Впрочем, как минимум одна из причин происходящего понятна. Украинское зерно вдвое дешевле польского, и его охотно скупали местные производители кормов для животных. Торговцы же получали прибыль прямо на месте, не тратя время и деньги на дополнительное транспортное плечо до Африки и Ближнего Востока. И все были довольны, кроме польских фермеров - из-за резкого падения цен они оказались на грани банкротства. К тому же помимо зерна в Польшу и другие восточные страны ЕС из Украины пошел поток масличных культур, мяса птицы, яиц, ягод, яблок и прочей сельхозпродукции.

Видео дня

Власти Польши пытались свалить вину на ЕС и даже писали в Брюссель гневные письма с требованием выплатить фермерам компенсации. Но все это, похоже, просто для отвода глаз. Как сообщило польское радио RMF24, за прошедшие несколько недель депутаты Европарламента от "Права и справедливости" могли повлиять на подготовку решения Еврокомиссии о продлении беспошлинного импорта украинского зерна в ЕС, но ничего для этого не сделали. Все обсуждения зерновой темы в Брюсселе польские депутаты проигнорировали, потому что не получали из Варшавы распоряжений на этот счет.