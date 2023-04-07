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32 минуты назад

Во Франции высказались о санкциях против России

Lenta.ru

Основатель политического ядра движения «желтых жилетов» во Франции — ассоциации «Граждане в желтых жилетах» Тьерри-Поль Валет прокомментировал введенные против России санкции. Его слова приводит РИА Новости.

Во Франции высказались о санкциях против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Валет высказался о санкциях против России и подчеркнул, что эта ситуация вызывает сочувствие. По его словам, французы не просили вводить ограничения против страны.

«У Франции и России длинная история, насыщенная событиями, однако все было хорошо в целом. А теперь отношения деградировали», — отметил он.

По мнению активиста, президент Франции Эммануэль Макрон по призыву Брюсселя поставил себя в оппозицию к российскому коллеге Владимиру Путину. При этом страны Запада сами спровоцировали Москву в ситуации с НАТО. Валет добавил, что последствия ограничений заметны, например, в покупке газа, в сфере экономики.

«Да, это все поставило нас в сложное положение. Санкции против России повлияли на экономику Франции и французский народ, который ни о чем подобном не просил», — заключил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич рассказал о росте давления на страну по вопросу антироссийских санкций.

«Будет хуже, да, давление снаружи есть и будет еще сильнее, особенно в июне», — признался он.

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В мире,Политика,Эммануэль Макрон,Александр Вучич,Владимир Путин,НАТО,
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