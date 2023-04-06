$79.50+0.1487.10+0.37
21 минуту назад

Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс вступилась за Трампа

Илья Родин

Бывшая порноактриса Сторми Дэниелс полагает, что экс-президент США Дональд Трамп не заслуживает тюремного срока за $130 000, переведенные ей в 2016 году перед президентскими выборами. Об этом пишет The Independent.

Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс вступилась за Трампа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Актриса пояснила, что готова выступить против Трампа на судебном заседании, если к ней обратятся с соответствующей просьбой. Она уточнила, что ей нечего скрывать.

Вместе с тем, подчеркнула Дэниелс, преступления бывшего президента в отношении нее не должны «стоить ему свободы».

Напомним, что накануне Большое жюри Манхеттена предъявило Трампу обвинения по 34 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.

В частности, его обвинили в том, что средства для порноактрисы, предназначенные обеспечить ее молчание о романе с политиком, были проведены бухгалтерией как деньги на оплату услуг юристов.

В мире,Дональд Трамп,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий