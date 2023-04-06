Звезда фильмов для взрослых Сторми Дэниелс вступилась за Трампа

Бывшая порноактриса Сторми Дэниелс полагает, что экс-президент США Дональд Трамп не заслуживает тюремного срока за $130 000, переведенные ей в 2016 году перед президентскими выборами. Об этом пишет The Independent.

Актриса пояснила, что готова выступить против Трампа на судебном заседании, если к ней обратятся с соответствующей просьбой. Она уточнила, что ей нечего скрывать.

Вместе с тем, подчеркнула Дэниелс, преступления бывшего президента в отношении нее не должны «стоить ему свободы».

Напомним, что накануне Большое жюри Манхеттена предъявило Трампу обвинения по 34 эпизодам, связанным с мошенничеством в деловой сфере.