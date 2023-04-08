Лечащий врач Берлускони прокомментировал ситуацию с его здоровьем

Лечащий врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, руководитель миланской больницы «Сан-Раффаэле» Альберто Дзангрилло заявил, что политик хорошо реагирует на лечение, но ситуация сложная. Об этом сообщает Ansa.

«Я спокоен, прежде всего потому, что мы делаем все возможное. Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации, он хорошо реагирует на терапию», — сказал врач.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел, вице-президент партии Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни в эфире телеканала Sky TG24 рассказал о самочувствии бывшего премьера. По словам Таяни, ранее госпитализированный Берлускони сейчас чувствует себя хорошо. Премьер добавил, что успел пообщаться с семьей и врачами, а также с Мартой Фашиной, спутницей Берлускони.