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18 минут назад

Лечащий врач Берлускони Дзангрилло назвал сложной ситуацию с его здоровьем

Газета.Ruиещё 1

Лечащий врач бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, руководитель миланской больницы «Сан-Раффаэле» Альберто Дзангрилло заявил, что политик хорошо реагирует на лечение, но ситуация сложная. Об этом сообщает Ansa.

Лечащий врач Берлускони прокомментировал ситуацию с его здоровьем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я спокоен, прежде всего потому, что мы делаем все возможное. Даже перед лицом серьезной патологии, в действительно сложной ситуации, он хорошо реагирует на терапию», — сказал врач.

Также, по данным источников агентства, Берлускони уже выразил желание поехать домой из больницы.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел, вице-президент партии Берлускони «Вперед, Италия» Антонио Таяни в эфире телеканала Sky TG24 рассказал о самочувствии бывшего премьера. По словам Таяни, ранее госпитализированный Берлускони сейчас чувствует себя хорошо. Премьер добавил, что успел пообщаться с семьей и врачами, а также с Мартой Фашиной, спутницей Берлускони.

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