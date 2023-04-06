Белый дом переложил на Трампа вину за провал в Афганистане

Белый дом в четверг опубликовал свой обзор спонтанного и названного экспертами провальным ухода США из Афганистана в 2021 году при Байдене.

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В 12-страничном обзоре официальные лица защищают намерение президента Байдена уйти, называя его решение положить конец двадцатилетней войне "правильным для страны".

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В отчете не признаются какие-либо ошибки, допущенные Байденом, сообщает Fox News. Однако в документе неоднократно критикуется администрация Трампа за "сдерживание условий американской эвакуации", в том числе, за гибель 13 американских солдат в результате взрыва террориста-смертника при защите кабульского аэропорта.

- Как вы все знаете, в течение этих многих месяцев департаменты и агентства, имеющие ключевое значение для вывода войск, проводили тщательные внутренние проверки после действий, каждое из которых изучало свои процессы принятия решений, а также то, как эти решения исполнялись, - заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби на брифинге в четверг.

Вывод американских войск из Афганистана ускорил крах афганских национальных сил безопасности и захват Кабула движением "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) 15 августа 2021 года. Байден руководил эвакуацией союзников США, переводчиков и афганских беженцев, которым грозило возмездие со стороны радикальных исламистских сил. Около тысячи американских граждан остались, а затем были эвакуированы. Тысячи афганских союзников по-прежнему остаются в этой стране под угрозой расправы.

Документ, опубликованный Белым домом, дает общий обзор действий администрации и подробно описывает уход войск из Афганистана с их точки зрения.

- Выбор президента Байдена в отношении того, как осуществить вывод войск из Афганистана, был строго ограничен условиями, созданными его предшественником, - говорится в документе.

Белый дом обвиняет Трампа в том, что он поощрял "Талибан", участвуя в мирных переговорах, не консультируясь с союзниками и партнерами США в регионе. В документе подчеркивается, что в то же время Трамп сокращал военное присутствие США в Афганистане на протяжении 2020 года.

- Во время перехода от администрации Трампа к администрации Байдена уходящая администрация не представила никаких планов относительно того, как провести окончательный вывод или эвакуировать американцев и афганских союзников, - говорится в сообщении Белого дома.

К тому времени, когда Байден вступил в должность, отметили авторы документа, "Талибан" занимал самую сильную военную позицию с 2001 года, "контролируя или оспаривая почти половину страны".

- Хотя президент всегда стремился положить конец этой войне, также нельзя отрицать, что принятые решения и отсутствие планирования со стороны предыдущей администрации значительно ограничивали доступные ему возможности, - сказал Кирби.

По его словам, администрация Трампа не представила никаких планов по выводу американских войск, передаче безопасности афганскому правительству или увеличению обработки специальных иммиграционных виз для афганских союзников.