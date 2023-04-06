В Париже манифестанты вступили в рукопашную с полицейскими

Одиннадцатый по счету день протестных акций против крайне непопулярной пенсионной реформы, навязываемой французам властями, сегодня в Париже был отмечен ожесточенными столкновениями между группами наиболее агрессивных манифестантов и полицией.

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Практически с самого начала шествия, стартовавшего с эспланады Инвалидов, что на левом берегу Сены, на юго-восток столицы в сторону площади Италии, марширующие, в основном молодежь, стали провоцировать правоохранителей, сопровождавших колонны.

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Те старались держать их на расстоянии, пустив в ход, как водится, слезоточивый газ. Однако в отличие от предыдущих манифестаций несколько десятков разъяренных парней набросились на полицейских с кулаками. В ходе потасовки пострадали несколько человек.

Немного позднее в сторону полиции и агентов спецназа жандармерии полетели "орудия пролетариата" - булыжники, вывернутые из мостовой. Каждый весом в три, а то и четыре килограмма. Один их них угодил в голову комиссара особого полицейского отряда на мотоциклах (Brav-M). Его спасла каска, принявшая удар на себя. Тем не менее, комиссар рухнул на землю как подкошенный, и его в срочном порядке и в тяжелом положении доставили в ближайший госпиталь.

По ходу продвижения манифестации, а в Париже в ней принимают участие по данным организаторов, около 400 тысяч человек (в местном МВД считают, что их в четыре раза меньше) было подожжено несколько машин, разгромлено агентство банка Credit Agricole, несколько автобусных стоянок, другая городская мебель.

Пострадал также ресторан "Ротонда", в котором весной 2017 года Эмманюэль Макрон вместе с женой Брижит и соратниками отпраздновал победу в первом туре президентских выборов. Несмотря на то, что ресторан находился под защитой не менее сотни полицейских, демонстрантам удалось метнуть в него бутылку с зажигательной смесью. Правда, начавшийся было пожар удалось довольно быстро потушить.

Свыше двух десятков протестующих были арестованы. Судя по всему, их количество к вечеру увеличится.

Манифестанты требуют отмены закона о пенсионной реформе и гневно осуждают отказ властей пойти навстречу профсоюзам, главной движущей силы нынешних протестов. Они также возмущены позицией премьер-министра Элизабет Борн на прошедшей на этой неделе встрече с представителями ведущих профцентров. Она должна была продлится не менее трех часов, но буквально через 50 минут профсоюзные лидеры хлопнули дверью.

Как заявила Софи Бине, которая на днях сменила Филиппа Мартинеза во главе крупнейшего профцентра Всеобщая конфедерация труда (ВКТ), "встреча потеряла всякий смысл" после того, как премьер дала понять, что позиция властей по поводу увеличения возраста выхода на пенсию остается неизменной.