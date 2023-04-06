Источник: изъятие участка у посольства РФ в Киеве нарушит Венскую конвенцию

Анонимный источник в Москве сообщает, что инициатива забрать земельный участок у российского посольства в Киеве нарушает Венскую конвенцию. Об этом пишет РИА «Новости».
Уточняется, что Киев обязан обеспечивать неприкосновенность посольств, так как их помещения имеют статус неприкосновенности. Инициатива забрать участок нарушила бы Венскую конвенцию о дипломатических сношениях и принцип взаимности.
«С нашей стороны такие обязательства в отношении здания и территории украинского посольства в Москве выполняются», – заявил источник.
Ранее депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная опубликовала предложение забрать земельный участок у российского посольства.