УПЦ и ПЦУ: в чем разница, раскол на Украине

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) 5 апреля захватили два храма Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ), продолжаются попытки выселить монахов из Киево-Печерской лавры. Что происходит на Украине и в чем разница между УПЦ и ПЦУ, разбирался «Рамблер».

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С ноября 2022 года Киев активизировал действия против УПЦ. Украинские спецслужбы проводят обыски в храмах и епархиях по всей стране. Нескольким иерархам предъявлены обвинения в «госизмене и подрывной деятельности». Дирекция заповедника «Киево-Печерская лавра» сообщила о расторжении бессрочного договора аренды с УПЦ.

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В начале 2023 года Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры, где проходили службы, перешли в собственность государства. Минкульт страны потребовал от священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата покинуть монастырь до 29 марта, либо войти в состав Православной церкви Украины.

Чтобы рассказать о своей позиции властям, члены Синода УПЦ посетили офис Владимира Зеленского, однако тот не принял их. Вместо личной встречи они опубликовали обращение с просьбой защитить их право находиться в обители.

Какие церкви существуют на Украине?

Со времен Древней Руси и вплоть до татаро-монгольского нашествия Киев был центром русского православия. Затем митрополию переместили во Владимир, а после в Москву и Киев потерял былое значение.

В начале 14 века константинопольский патриарх Афанасий учредил новую митрополию на Руси – Галицкую. А в середине того же века Галич и Киев вошли в состав Литовского княжества. Киевская митрополия присоединилась к Московскому патриархату только в 17 веке, пишет автор канала на «Яндекс Дзен» «ТРИКСТЕР | Научно о религии».

Однако ситуация изменилась после обретения Украиной независимости. С 90-х годов существовали три крупные украинские церкви: Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП), Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

УПЦ МП во главе с митрополитом Киевским и всея Украины учреждена в 1990 году Архиерейским собором РПЦ в качестве независимой и самостоятельной церкви в составе Московского патриархата. УПЦ КП была образована в 1992 году после неудачной попытки возглавлявшего тогда УПЦ МП митрополита Филарета (Денисенко) добиться полной независимости украинской церкви. В 1997 году Русской православной церковью он был предан анафеме.

А УАПЦ ведет свою историю с 1917 года. В 1930 году она объявила о самороспуске, а в 1989 году возобновила легальную деятельность на Украине, отмечает «Коммерсант».

В 2018 году при поддержке украинского лидера Петра Порошенко была создана Православная церковь Украины. Она была образована на основе двух ненаконических церквей - Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) и Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), и получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. После чего Священный синод Русской православной церкви на заседании в Минске постановил «признать невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении» с Константинопольским патриархатом, отмечает ТАСС.

После начала специи Украинская православная церковь провела 27 мая 2022 года в Киеве Собор Высшего органа управления церкви, который осудил военные действия «как нарушение заповеди «Не убий!» и призывал сделать все, чтобы остановить кровопролитие, пишет «Газета.ру».

Также Собор УПЦ принял дополнения и изменения в Статусе об управлении, «которые говорят о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви» от Московского матриархата. Однако дистанцирование от Москвы не сумело уберечь каноническую Украинскую православную церковь.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений. Ссылаясь на связь УПЦ с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине, напоминает РИА Новости.

Захват храмов ПЦУ

При этом сторонники Православной церкви Украины при попустительстве властей и невмешательстве правоохранительных органов захватывают храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. В частности, 5 апреля нападению подверглись храмы во Львове и Задубровке Черновицкой области, пишут «Известия».

Во Львове сторонники ПЦУ попытались захватить кафедральный собор святого Георгия Победоносца. В 9 часов утра около 50 неизвестных заблокировали вход на его территорию и в сам храм.

«Храм на Тараса Бобанича перешел от московской церкви к Православной церкви Украины. Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя. Приходите в воскресенье святить лозу», - заявил в соцсетях замглавы Львовского облсовета Юрий Холод.

В свою очередь в Львовской епархии УПЦ отметили, что «никаких решений о переходе в ПЦУ не принималось». «Мы видим действия священников ПЦУ, которые выходят за пределы какого-либо христианского и даже морального восприятия», — говорится в обращении епархии.

Однако мэр Львова Андрей Садовый констатировал, что у епархии есть только два варианта: официально стать ПЦУ или «пройти процесс национализации», пишет «Украина.ру».

«Зеленский ищет новые поводы для укрепления власти внутри страны»

Эксперты связали радикализацию церковной повестки властями Украины с попыткой упрочить свою власть на фоне затягивания вооруженного конфликта, пишут «Известия».

«Зеленский ищет новые поводы для укрепления своей власти внутри страны, поскольку вооруженный конфликт затягивается, и в военном плане для властей Украины нет позитивных моментов. Поэтому вместо поиска путей консолидации общества он перешел к диктатуре», - пояснил замдиректора Института Европы РАН Роман Лункин.