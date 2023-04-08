Вице-премьер Италии рассказал о самочувствии Берлускони

Госпитализированный экс-премьер Италии Сильвио Берлускони "чувствует себя хорошо". Об этом сообщил в субботу вице-премьер и министр иностранных дел, вице-президент партии Берлускони "Вперед, Италия" Антонио Таяни в эфире канала Sky TG24.

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"Я говорил с членами семьи, врачами и Мартой Фашиной [спутница экс-премьера]. Берлускони говорит, что чувствует себя хорошо, он - лев", - сказал Таяни.

Он добавил, что ведется работа над организацией большого мероприятия партии "Вперед, Италия" в Милане 5 и 6 мая, и выразил надежду, что Берлускони сможет на нем присутствовать.

86-летний экс-премьер Италии находится в реанимации в миланской больнице "Сан-Раффаэле" с 5 апреля, он попал туда с подозрением на пневмонию. Позднее личный врач Альберто Дзангрилло подтвердил, что легочная инфекция развилась у политика на фоне хронического миеломоноцитарного лейкоза. Медик уточнил, что прогрессирующих признаков острого лейкоза у Берлускони не наблюдается.

В окружении сенатора отмечают, что он хорошо реагирует на лечение. Как сообщало агентство ANSA со ссылкой на источники, диагностированный у Берлускони тип лейкоза поддается лечению. По словам специалистов, он обычно не агрессивный и может появляться у пожилых людей после 70 лет. Заболевание может не требовать пересадки костного мозга, в том числе потому, что такие операции в пожилом возрасте не рекомендованы, однако могут быть обострения.