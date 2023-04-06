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33 минуты назад

Берлускони начал курс химиотерапии

Елена Прошина

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони начал проходить курс химиотерапии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Берлускони начал курс химиотерапии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее появилась информация о том, что Берлускони госпитализировали. Отмечалось, что он не только проходит плановое обследование, но и получает лечение. По информации СМИ, причиной госпитализации стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии. В среду Берлускони получил первую дозу препарата для лечения онкологического заболевания.

За здоровьем политика следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло. Сейчас рядом с ним находятся брат Паоло, двое его детей, а также подруга Марта Фашина.

У Берлускони нашли рак крови

Ранее вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что политик находится на телефонной связи с соратниками по партии. Его проблемы со здоровьем Таяни назвал нормальными для людей возраста Берлускони.

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