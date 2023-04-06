Берлускони начал курс химиотерапии

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони начал проходить курс химиотерапии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Ранее появилась информация о том, что Берлускони госпитализировали. Отмечалось, что он не только проходит плановое обследование, но и получает лечение. По информации СМИ, причиной госпитализации стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии. В среду Берлускони получил первую дозу препарата для лечения онкологического заболевания.

За здоровьем политика следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло. Сейчас рядом с ним находятся брат Паоло, двое его детей, а также подруга Марта Фашина.