Берлускони начал курс химиотерапии

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони начал проходить курс химиотерапии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera.
Ранее появилась информация о том, что Берлускони госпитализировали. Отмечалось, что он не только проходит плановое обследование, но и получает лечение. По информации СМИ, причиной госпитализации стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии. В среду Берлускони получил первую дозу препарата для лечения онкологического заболевания.
За здоровьем политика следит медицинская группа под руководством его личного врача профессора Альберто Дзангрилло. Сейчас рядом с ним находятся брат Паоло, двое его детей, а также подруга Марта Фашина.
Ранее вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что политик находится на телефонной связи с соратниками по партии. Его проблемы со здоровьем Таяни назвал нормальными для людей возраста Берлускони.