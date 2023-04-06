«Он еще очень молод». Эксперт о новом президенте Черногории

"В Черногории всегда хорошо относились к россиянам. Позиция народа Черногории и позиция ее бывшего президента Джукановича - это две противоположные вещи... Сейчас в стране будет происходить смена власти, в том числе будут назначать новых министров. Полагаю, что это, в свою очередь, уже может повлиять и на позицию Черногории в отношениях с РФ. Однако пока никаких заявлений Милатовича о том, что, например, будут изменяться законы в отношении принадлежащей россиянам недвижимости в Черногории или об антироссийских санкциях не было... О России Милатович высказывался очень сдержанно в ходе предвыборной гонки.



Русские люди всегда снисходительны. Мы думаем, мол, все обойдется и Черногория вернется [к налаживанию диалога с Москвой]. Но у них есть сдерживающий фактор - это, прежде всего, членство в НАТО. Поэтому Черногория должна придерживаться соответствующей политики", — заявила она, отметив, что дальнейший курс в отношениях с Москвой Милатович будет выстраивать с учетом позиций США и ЕС.