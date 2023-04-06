«Он еще очень молод». Эксперт о новом президенте Черногории
Ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Елена Гуськова в разговоре с Рамблером рассказала о новом президенте Черногории Якове Милатовиче, а также ответила на вопрос о возможности потепления отношений между Подгорицей и Москвой после смены власти в балканской стране.
Милатович очень образован. Он учился в Европе и Америке, там он совершенствовался, писал диссертации. Что касается его политической деятельности, то Милатович уже занимал должность министра экономики страны. Он - политик новой группации, которая не связана с бывшим главой государства Мило Джукановичем. И на выборах за Милатовича активно голосовали, чтобы Джуканович, который своими действиями вел страну к диктатуре, а не к демократии, не остался у власти. За Милатовича отдавали свои голоса даже представители просербских политических структур.
Кроме того, мы можем с уверенностью сказать, что Милатович не будет связан с мафией, как это было в случае с Джукановичем. В этом отношении Милатович чист. Тут он не повторит опыт экс-президента Черногории.Елена ГуськоваДоктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН
Вместе с тем эксперт отметила, что Милатович ранее "очень сдержанно" высказывался касательно отношений Черногории и Сербии.
"Сербский вопрос сейчас там очень актуален. Он фактически поделил Черногорию не тех, кто считает себя чистыми черногорцами, и тех, кто считает себя сербами и выступает за сотрудничество с этой страной", — рассказала Гуськова.
Ждать "антироссийских выходок", которые позволял себе Джуканович, от нового президента Черногории не стоит, подчеркнула она.
"В Черногории всегда хорошо относились к россиянам. Позиция народа Черногории и позиция ее бывшего президента Джукановича - это две противоположные вещи... Сейчас в стране будет происходить смена власти, в том числе будут назначать новых министров. Полагаю, что это, в свою очередь, уже может повлиять и на позицию Черногории в отношениях с РФ. Однако пока никаких заявлений Милатовича о том, что, например, будут изменяться законы в отношении принадлежащей россиянам недвижимости в Черногории или об антироссийских санкциях не было... О России Милатович высказывался очень сдержанно в ходе предвыборной гонки.
Русские люди всегда снисходительны. Мы думаем, мол, все обойдется и Черногория вернется [к налаживанию диалога с Москвой]. Но у них есть сдерживающий фактор - это, прежде всего, членство в НАТО. Поэтому Черногория должна придерживаться соответствующей политики", — заявила она, отметив, что дальнейший курс в отношениях с Москвой Милатович будет выстраивать с учетом позиций США и ЕС.
Новый президент Черногории никогда не говорил о готовности вывести страну из состава НАТО и подчеркивал, что Подгорица ориентируется на вступление в Евросоюз, рассказала Гуськова.
"Милатович говорил, что ориентируется на ЕС, на европейскую демократию, что в старне должен быть порядок и она должна развиваться. Это общедемократические лозунги, которые очень свойственны европейским структурам. Поэтому серьезных изменений в политике от Милатовича ждать не приходится. Другое дело, что он еще очень молод, поэтому еще будет формироваться как политик. Мы будем наблюдать за тем, как он будет себя позиционировать в дальнейшем", — заключила она.
Ранее Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории утвердила окончательные итоги выборов главы государства. Президентом республики был избран экс-министр экономического развития страны 36-летний Яков Милатович, за кандидатуру которого проголосовали около 60 процентов избирателей. Руководивший страной более 30 лет Мило Джуканович признал поражение на президентских выборах.