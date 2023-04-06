Bloomberg: Запад на фоне помощи Киеву опасается появления на Украине новых олигархов

Западные страны на фоне денежной помощи Украине опасаются появления в стране новых олигархов, которые могут начать наживаться на этом, поэтому считают важным контролировать эти средства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих западных и украинских чиновников.

"Денежные потоки, идущие на реконструкцию, должны хорошо контролироваться (донорами), хотя в некоторой степени это принятие желаемого за действительное", - сказал управляющий директор по финансовым институтам Европейского банка реконструкции и развития, который руководил операциями ЕБРР в Украине и ряде других стран, Фрэнсис Малиж.

Он также призвал вспомнить ситуации с денежными средствами, которые были направлены в Афганистан и Ирак.

По словам бывшей главы ЦБ Украины Валерии Гонтаревой, западные доноры не переживают из-за старых украинских олигархов, но "боятся новых", которые "могут подпитываться планом Маршалла для Украины".

Bloomberg считает, что ситуация с олигархами будет зависеть от решений, которые примут в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский, ЕС, США и международные организации, такие как МВФ.

В материале также говорится, что ключевые союзники из "Большой семерки" G7 уже оказывают давление на украинское правительство, чтобы оно возобновило программы реформ в связи с подобной угрозой.