$79.50+0.1487.10+0.37
53 минуты назад

Bloomberg: Запад на фоне помощи Киеву опасается появления на Украине новых олигархов

Газета.Ru

Западные страны на фоне денежной помощи Украине опасаются появления в стране новых олигархов, которые могут начать наживаться на этом, поэтому считают важным контролировать эти средства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на бывших и действующих западных и украинских чиновников.

Bloomberg: Запад на фоне помощи Киеву опасается появления на Украине новых олигархов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Денежные потоки, идущие на реконструкцию, должны хорошо контролироваться (донорами), хотя в некоторой степени это принятие желаемого за действительное", - сказал управляющий директор по финансовым институтам Европейского банка реконструкции и развития, который руководил операциями ЕБРР в Украине и ряде других стран, Фрэнсис Малиж.

Он также призвал вспомнить ситуации с денежными средствами, которые были направлены в Афганистан и Ирак.

По словам бывшей главы ЦБ Украины Валерии Гонтаревой, западные доноры не переживают из-за старых украинских олигархов, но "боятся новых", которые "могут подпитываться планом Маршалла для Украины".

Bloomberg считает, что ситуация с олигархами будет зависеть от решений, которые примут в настоящее время президент Украины Владимир Зеленский, ЕС, США и международные организации, такие как МВФ.

В материале также говорится, что ключевые союзники из "Большой семерки" G7 уже оказывают давление на украинское правительство, чтобы оно возобновило программы реформ в связи с подобной угрозой.

Ранее и. о. генерального инспектора агентства международного развития США Николь Анджарелла заявила, что ведомство получило за 11 месяцев 178 сигналов о потенциальной коррупции при освоении помощи Украине.

В мире,Валерия Гонтарева,Владимир Зеленский,Европейский банк реконструкции и развития,Правительство Украины,Международный валютный фонд,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий