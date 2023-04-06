$79.50+0.1487.10+0.37
24 минуты назад

Макрон подарит Си Цзиньпину фарфоровую вазу с золотыми рыбами

Газета.Ru

Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил символичные подарки для председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает RTL.

По данным журналистов, Эммануэль Макрон вручит Си Цзиньпину голубую фарфоровую вазу производства Севрской мануфактуры, украшенную множеством золотых рыб. В Китае рыбы считаются благоприятным символом, сулящим богатство и изобилие. Как отметили в Елисейском дворце, этот подарок иллюстрирует «французское мастерство, а также исторические связи, которые столетиями объединяют два государства».

Помимо вазы, президент Франции планирует преподнести председателю КНР пару черно-белых снимков французского фотографа Марка Рибу, известного репортажами из стран Азии, в том числе Китая. Первая фотография под названием «Окна антикварного магазина» была сделана в 1965 году в Пекине, а второй снимок, именуемый «Багеты», — в 1953 году в Париже. В этом году отмечается столетие со дня рождения Рибу.

Си Цзиньпин встретился с Макроном

В среду, 5 апреля, Эммануэль Макрон прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом. Компанию президенту Франции составила председатель Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В мире,Видео,Эммануэль Макрон,Марк Рибу,Цзиньпин Си,Еврокомиссия,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий