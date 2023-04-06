Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил символичные подарки для председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает RTL.
По данным журналистов, Эммануэль Макрон вручит Си Цзиньпину голубую фарфоровую вазу производства Севрской мануфактуры, украшенную множеством золотых рыб. В Китае рыбы считаются благоприятным символом, сулящим богатство и изобилие. Как отметили в Елисейском дворце, этот подарок иллюстрирует «французское мастерство, а также исторические связи, которые столетиями объединяют два государства».
Помимо вазы, президент Франции планирует преподнести председателю КНР пару черно-белых снимков французского фотографа Марка Рибу, известного репортажами из стран Азии, в том числе Китая. Первая фотография под названием «Окна антикварного магазина» была сделана в 1965 году в Пекине, а второй снимок, именуемый «Багеты», — в 1953 году в Париже. В этом году отмечается столетие со дня рождения Рибу.
В среду, 5 апреля, Эммануэль Макрон прибыл в Китай с трехдневным государственным визитом. Компанию президенту Франции составила председатель Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.