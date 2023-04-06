По данным журналистов, Эммануэль Макрон вручит Си Цзиньпину голубую фарфоровую вазу производства Севрской мануфактуры, украшенную множеством золотых рыб. В Китае рыбы считаются благоприятным символом, сулящим богатство и изобилие. Как отметили в Елисейском дворце, этот подарок иллюстрирует «французское мастерство, а также исторические связи, которые столетиями объединяют два государства».

Помимо вазы, президент Франции планирует преподнести председателю КНР пару черно-белых снимков французского фотографа Марка Рибу, известного репортажами из стран Азии, в том числе Китая. Первая фотография под названием «Окна антикварного магазина» была сделана в 1965 году в Пекине, а второй снимок, именуемый «Багеты», — в 1953 году в Париже. В этом году отмечается столетие со дня рождения Рибу.