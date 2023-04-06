$79.50+0.1487.10+0.37
40 минут назад

Эрдоган пообещал полное обновление состава кабмина

ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в новом правительстве, которое будет сформировано по итогам предстоящих 14 мая президентских и парламентских выборов, ожидаются перестановки, и в парламент будут баллотироваться все 18 министров. Об этом в четверг сообщила газета Hurriyet.

Эрдоган пообещал полное обновление состава кабмина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы рассмотрели свыше 6 тыс. обращений, работаем над многими именами. Есть [среди них] писатели, художники, интеллектуалы. Будут сюрпризы, мы приступили к работам, связанным с формированием нового кабинета министров и администрации [президента]", - приводит газета слова Эрдогана.

Согласно данным Hurriyet, вице-президент Турции Фуат Октай будет баллотироваться в парламент от Анкары, глава Минобороны Хулуси Акар - от провинции Кайсери, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу - от Антальи. Бороться за депутатские мандаты от Стамбула, как ожидается, будут глава МВД Сулейман Сойлу, министр экологии и градостроительства Мурат Курум и глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу. Министр юстиции Бекир Боздаг станет кандидатом от провинции Шанлыурфа, глава Минздрава Фахреттин Коджа - от провинции Хатай, которая сильно пострадала в результате февральских землетрясений.

По сведениям Hurriyet, возглавляемая Эрдоганом правящая Партия справедливости и развития по итогам выборов будет обновлена на 60%. Список кандидатов в депутаты от партии будет представлен в ЦИК страны до 9 апреля, когда истекает срок их подачи в инстанцию партиями, участвующими в выборах.

В мире,Фуат Октай,Сулейман Сойлу,Бекир Боздаг,Хулуси Акар,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,ЦИК России,Минтранс РФ,Партия справедливости и развития,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий