Эрдоган пообещал полное обновление состава кабмина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в новом правительстве, которое будет сформировано по итогам предстоящих 14 мая президентских и парламентских выборов, ожидаются перестановки, и в парламент будут баллотироваться все 18 министров. Об этом в четверг сообщила газета Hurriyet.

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"Мы рассмотрели свыше 6 тыс. обращений, работаем над многими именами. Есть [среди них] писатели, художники, интеллектуалы. Будут сюрпризы, мы приступили к работам, связанным с формированием нового кабинета министров и администрации [президента]", - приводит газета слова Эрдогана.

Согласно данным Hurriyet, вице-президент Турции Фуат Октай будет баллотироваться в парламент от Анкары, глава Минобороны Хулуси Акар - от провинции Кайсери, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу - от Антальи. Бороться за депутатские мандаты от Стамбула, как ожидается, будут глава МВД Сулейман Сойлу, министр экологии и градостроительства Мурат Курум и глава Минтранса Адиль Караисмаилоглу. Министр юстиции Бекир Боздаг станет кандидатом от провинции Шанлыурфа, глава Минздрава Фахреттин Коджа - от провинции Хатай, которая сильно пострадала в результате февральских землетрясений.