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13 минут назад

Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину

Lenta.ru

На Украине существует риск восстановления ослабленной власти олигархов, чья деятельность служит основой для коррупции в стране, сообщил Международного валютного фонда (МВФ).

Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Доноры не боятся старых олигархов. Они боятся новых», — приводит издание мнение экс-главы украинского Центрального банка Валерии Гонтаревой в подтверждение этого тезиса.

Кроме того, страны Группы семи (G7), по словам неназванного европейского дипломата, оказывают давление на Киев с тем, чтобы тот продолжил реформы, приостановленные во время боевых действий. Эти реформы, как утверждается, должны быть сосредоточены вокруг укрепления институтов страны и борьбы с коррупцией.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в стране обсуждают идею создания единого государства-конфедерации с Польшей ради безопасности — на тот случай, если страну не примут в НАТО.

В мире,Валерия Гонтарева,НАТО,Международный валютный фонд,
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