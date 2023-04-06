Европейский дипломат заявил о давлении стран G7 на Украину

Кроме того, страны Группы семи (G7), по словам неназванного европейского дипломата, оказывают давление на Киев с тем, чтобы тот продолжил реформы, приостановленные во время боевых действий. Эти реформы, как утверждается, должны быть сосредоточены вокруг укрепления институтов страны и борьбы с коррупцией.