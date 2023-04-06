Китай выступил с требованием к США насчет Тайваня

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44 минуты назад

Китай потребовал от США прекратить любые официальные контакты с Тайванем

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Министерство обороны Китая требует от руководства США прекратить любые официальные контакты с Тайванем и правящей на острове Демократической прогрессивной партией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

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Фото: ReutersReuters

«Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами», — заявили в министерстве.

Отмечается, что Соединенные Штаты должны прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР по Тайваню и выхолащивать принцип «одного Китая».

Также в Минобороны КНР заявили, что армия страны будет находиться в боевой готовности для сохранения суверенитета Китая и стабильности в Тайваньском проливе.

5 апреля Китай приступил к патрулированию в двух районах Тайваньского пролива перед встречей Маккарти с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В сентябре 2022 года Китай обозначил обязательное условие установления устойчивого мира в Тайваньском проливе. Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И, это станет возможным только после воссоединения острова с Китаем.

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