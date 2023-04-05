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1 час назад

Кирби ответил на слова Путина о поставке Украине средств для диверсий

Илья Родин

Вашингтон не поощряет власти Киев проводить атаки за пределами Украины, не представляет средства для таких ударов, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совбеза США Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Кирби ответил на слова Путина о поставке Украине средств для диверсий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что ранее президент России Владимир Путин сделал ряд важных заявлений по внешнеполитической повестке. В частности, он заметил, что спецслужбы западных государств поставляют Киеву средства для осуществления диверсий.

Кирби пояснил, что Соединенные Штаты с самого начала противостояния предоставляют Киеву разведывательную информацию.

Координатор уточнил, что не желает подробно рассказывать о том, какую конкретно информацию получают ВСУ. Он добавил, что действия США в этой области направлены на то, чтобы «помогать Украине, как и все, что мы делаем».

Вместе с тем, подчеркнул Кирби, Соединенные Штаты не поощряют украинских военных осуществлять удары за пределами республики.

Путин подписал закон о наказании за диверсии

Ранее представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон не только не призывает Украину наносить удары за пределами своей территории, но и не поддерживает такие действия.

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