Трампа освободили из-под ареста под обязательство

Бывший президент США Дональд Трамп был освобожден накануне из-под ареста под обязательство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на записи суда.

"Освобожден под обязательство", – следует из записей, что означает обещание выполнить определенное условие, например явиться в суд в указанную дату.

Ранее прокуратура Манхэттена опубликовала обвинительное заключение по делу Дональда Трампа. Экс-президент США обвиняется в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Трамп отказался признать вину по каждому из пунктов.

По данным прокуратуры, Трамп и его сообщники в 2015 году разработали схему, чтобы скрыть компромат, который мог всплыть перед выборами. Утверждается, что в рамках схемы "купили" молчание трех человек: двух женщин, у которых были романы с Трампом, и бывшего швейцара, который знал о его внебрачном сыне.

Согласно подсчетам телеканала Fox News, максимально возможное наказание, которое грозит Трампу по совокупности предъявленных ему обвинений, составляет 136 лет тюрьмы.

Трампа формально арестовали в суде в Нью-Йорке 4 апреля. После завершения судебного заседания арест был снят, явка бывшего американского лидера в суд продлилась около 2 часов.

Политик записал видеообращение из своей резиденции в Мар-а-Лаго, в котором заявил, что обвинения против него являются вмешательством в выборы, и сообщил, что "США катятся в ад".