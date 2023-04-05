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Политолог Асафов рассказал, что грозит президенту Литвы за сокрытие членства в КПСС

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Если вину президента Литвы Гитанаса Науседы в сокрытии факта членства в КПСС докажут, то ему максимум может грозить административное наказание. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил политолог Александр Асафов.

Стало известно, что грозит президенту Литвы за сокрытие членства в КПСС
© globallookpress.com

Он отметил, что в Литве «по-разному относятся к наследию СССР», поэтому «какие-то меры за сокрытие членства в КПСС» могут быть.

«Однако учитывая нынешнюю ситуацию, я не думаю, что такое возможно, поскольку Науседа выполняет достаточно важную функцию. Если будет установлено намеренное сокрытие, возможно, будут административные последствия, но не фатальные», — сказал Асафов.

По словам главного редактора газеты «Обзор» Александра Шахова, в Литве нет особого ажиотажа по поводу вскрывшегося факта членства Науседы в КПСС. Он добавил, что в стране нет никаких ограничений для бывших членов компартии. Кроме того пункт о членстве в КПСС необязателен, поэтому Науседа ничего не скрывал.

Асафов также указал, что сейчас в Литве «все солидарны по всем вопросам, связанным с Россией» и у них нет сейчас никакой другой задачи, кроме «создания антироссийского контекста».

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