Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, отреагировал на арест отца "цитатой" известного русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

В своем Telegram-канале он разместил портрет писателя и сопроводил его словами «Толерантность достигнет такого уровня, что умным людям запретят думать, чтобы не оскорблять идиотов».

Уточняется, что эта «цитата», наряду с другими столь же яркими и злободневными высказываниями, приписывается перу Достоевского. Вместе с тем, никому не удалось ее обнаружить даже в самых полных собраниях сочинения писателя.

Публикация собрала 528 комментариев. Пользователи в целом поддержали позицию Трампа-младшего. В частности, они заявили, что США потеряли свое былое величие, а американцы перестали гордиться страной.

Комментаторы подчеркнули, что не могут поверить в то, что в стране сложилась такая сложная ситуация во всех сферах. Подписчики напомнили, что при прошлом президенте в государстве все было нормально.