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Сын Трампа прокомментировал арест отца "цитатой" из Достоевского

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Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, отреагировал на арест отца "цитатой" известного русского писателя Федора Михайловича Достоевского.

В своем Telegram-канале он разместил портрет писателя и сопроводил его словами «Толерантность достигнет такого уровня, что умным людям запретят думать, чтобы не оскорблять идиотов».

Уточняется, что эта «цитата», наряду с другими столь же яркими и злободневными высказываниями, приписывается перу Достоевского. Вместе с тем, никому не удалось ее обнаружить даже в самых полных собраниях сочинения писателя.

Публикация собрала 528 комментариев. Пользователи в целом поддержали позицию Трампа-младшего. В частности, они заявили, что США потеряли свое былое величие, а американцы перестали гордиться страной.

Трамп арестован

Комментаторы подчеркнули, что не могут поверить в то, что в стране сложилась такая сложная ситуация во всех сферах. Подписчики напомнили, что при прошлом президенте в государстве все было нормально.

Ранее сообщалось, что сын Трампа постоянно с юмором комментирует те или иные происшествия, связанные с официальными лицами. В частности, он неоднократно высмеивал действующего президента США Джо Байдена.

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