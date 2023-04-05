Бывший президент США Дональд Трамп стал первым в истории страны политиком, занимавшим высший государственный пост, которому были предъявлены уголовные обвинения. В чем обвиняют Трампа и почему его отпустили из зала суда, разбирался «Рамблер».

30 марта Большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление уголовных обвинений Дональду Трампу. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Речь идет о деле порноактрисы Сторми Дэниэлс.

Обвинение в подлоге документов по 34 пунктам

По словам прокурора Нью-Йорка Элвина Брэгга, Дональд Трап фальсифицировал финансовые документы, чтобы скрыть преступления, связанные с президентскими выборами 2016 года.

Следствие считает, что адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тысяч, чтобы во время избирательной кампании она молчала о том, что у нее якобы был роман с Трампом в 2006 году. Затем эти расходы были компенсированы адвокату за счет компании Trump Organization. Кроме того, модель Playboy Карен Макдугал получила $150 тысяч, а работавший в Trump Tower швейцар, который утверждал, что ему известно о внебрачном ребенке Трампа, — $30 тысяч.

Как утверждает окружная прокуратура, средства были компенсированы за счет компании Trump Organization, а документы были замаскированы под оплату юридических услуг. Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Ему инкриминируется «фальсификация деловых документов первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение, пишет ТАСС.

«Обвиняемый, Дональд Дж. Трамп, фальсифицировал деловые документы Нью-Йорка, чтобы скрыть незаконный заговор с целью подорвать честность президентских выборов 2016 года», — заявил один из прокуроров Крис Конрой во время предъявления обвинения.

При этом бывшему президенту США Дональду Трампу грозит до 136 лет лишения свободы. Об этом сообщил телеканал FoxNews.

«Однако фактический приговор, вероятно, будет намного мягче, чем если бы политик был осужден по любому или по всем пунктам обвинения», - констатировал телеканал.

В свою очередь газета The New York Times обратила внимание на то, что прокуроры должны доказать, что за такими действиями Трампа стояло желание «совершить или скрыть второе преступление».

Все обвинения против Трампа относятся к тяжким преступлениям класса E, которые являются самой низкой категорией тяжких преступлений в уголовном кодексе штата Нью-Йорк и предусматривают максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения по каждому пункту. При этом, если экс-президент США будет признан виновным, судья может приговорить его к испытательному сроку, отмечает издание.

Трамп отказался признать свою вину

4 апреля стало историческим днем в США, ведь впервые бывший или действующий президент страны предстал перед уголовным судом. За несколько часов до заседания, которое было назначено на 14:15 по местному времени (21:15 мск), у здания суда на митинг собрались сторонники и противники Дональда Трампа. Предвидя риск возможных протестов, власти города направили туда 35 тысяч сотрудников полиции.

По данным корреспондента RT Калеба Мопина, присутствовавшего у здания суда, полицейские выставили ограждения таким образом, чтобы разделить всю площадь на секции. В каждую из секций пускали ограниченное количество людей.

В ходе заседания суда экс-президент США Дональд Трамп не признал себя виновным, он отрицал все правонарушения и заявил, что прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, являющийся членом Демократической партии, возбудил дело по политическим мотивам, пишет CBS.

При этом Трамп был подвергнут стандартной процедуре снятия отпечатков. Также его могли фотографировать и взять мазок для получения образца ДНК. Однако фото делать не стали, как и надевать на политика наручники.

После предъявления официального обвинения Трампа отпустили под обязательство являться в суд по первому требованию, поскольку в его деле нет отягчающих обстоятельств, отмечает РБК.

В общей сложности бывший американский лидер пробыл в зале суда чуть меньше часа, зайдя в него в 14:28 и покинув в 15:25 по местному времени (21:28 и 22:25 мск). Следующее заседание состоится в Нью-Йорке 4 декабря, а рассмотрение по существу может начаться лишь в январе 2024 года.

Судебный процесс повлиял на рейтинг Трампа

Уголовное дело в отношении экс-президента США Дональда Трампа уже повысило его рейтинг среди республиканцев и «может принести пользу его президентской кампании, так как он сумеет выставить себя жертвой коррумпированных прокуроров», считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник обратил внимание на то, что судебное разбирательство уже позволило Дональду Трампу увеличить отрыв от губернатора Флориды Рона Десантиса, которого называют главным соперником бывшего американского лидера на праймериз.

Сторонники Республиканской партии воспринимают обвинение против Трампа как попытку демократов «убрать» кандидата, которого они не могут победить на выборах, считает экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана политический обозреватель Пол Крейг Робертс.

При этом эксперты отметили, что уголовное дело против Трампа грозит акциями протеста не только в Нью-Йорке, но и в других городах.