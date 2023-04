В чем обвиняют Трампа и почему его отпустили?

Обвинение в подлоге документов по 34 пунктам

Как утверждает окружная прокуратура, средства были компенсированы за счет компании Trump Organization, а документы были замаскированы под оплату юридических услуг. Трампу предъявлено обвинение по 34 пунктам. Ему инкриминируется «фальсификация деловых документов первой степени» (Falsifying business records in the first degree) с целью совершить другое правонарушение, пишет ТАСС.