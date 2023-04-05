Зеленский: между Украиной и Польшей не будет никаких границ

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что в будущем между двумя странами не будет никаких границ, в том числе исторических. Трансляцию встречи политиков ведет украинский телеканал «Рада» в своем YouTube-канале.
«Встреча соседей, встреча союзников, встреча партнеров, встреча друзей. <…> В будущем между нашими народами не будет существовать никаких границ — политических, экономических и — что очень важно — исторических», — сказал Зеленский.
Ранее президент Польши Анджей Дуда вручил украинскому лидеру орден «Белого орла», который является высшей наградой республики.
5 апреля Зеленский впервые с начала спецоперации РФ прибыл в Варшаву. Как заявил заместитель руководителя офиса украинского президента Игорь Жовква, основной темой его визита будет обсуждение вопроса военной поддержки Киева со стороны Варшавы.