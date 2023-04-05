Зеленский: между Украиной и Польшей не будет никаких границ

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с главой Польши Анджеем Дудой заявил, что в будущем между двумя странами не будет никаких границ, в том числе исторических. Трансляцию встречи политиков ведет украинский телеканал «Рада» в своем YouTube-канале.