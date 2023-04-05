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19 минут назад

США ожидают получения в России консульского доступа к Гершковичу через "пару дней"

ТАССиещё 4

ашингтонская администрация рассчитывает на то, что посольство США в Москве через "пару дней" получит консульский доступ к журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, задержанному в РФ по делу о шпионаже. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с Гершковичем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Госдепартамент продолжает добиваться получения консульского доступа к Эвану. Посольство США в Москве пока не получило разрешения на консульский доступ, несмотря на неоднократные запросы. Вероятно, на получение доступа нам потребуется время, пара дней", - сказала она.

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Жан-Пьер добавила, что вопросы, касающиеся задержания Гершковича, "являются приоритетными для президента" США Джо Байдена. "Мы проявим твердость в этом", - сказала она.

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