Карин Жан-Пьер прокомментировала ситуацию с Гершковичем

ашингтонская администрация рассчитывает на то, что посольство США в Москве через "пару дней" получит консульский доступ к журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, задержанному в РФ по делу о шпионаже. Об этом заявила в среду на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.