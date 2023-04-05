Президент Литвы оказался членом КПСС

Журналист Laisvės TV Довидас Панцеровас обнародовал документы из специального архива Литвы, доказывающие, что президент страны Гитанас Науседа был членом КПСС и скрыл это, когда баллотировался на пост главы государства. Об этом сообщает Lrytas.lt.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Издание подчеркивает, что Науседа был принят в КПСС в июне 1988 года после образования «Литовского движения за перестройку».

Как отмечает Lrytas.lt, Науседа не указал эту информацию в заявлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК), но он и не был обязан это делать.

«Я не думаю и не утверждаю, что принадлежность к Коммунистической партии является несмываемым пятном, но президент Науседа в своих политических выступлениях склонен ассоциировать себя с «Движением за перестройку», тогда как на самом деле в то время он выбрал другую сторону баррикад — по крайней мере, официально», — заявил Панцеровас.

По его мнению, важно и то, что в анкете для ЦИК президент Науседа не указал о своих связях с КПСС, хотя там есть вопрос, связанный с партийностью.

«Для сравнения, президент Даля Грибаускайте заявляла о своей принадлежности к Коммунистической партии на всех выборах», — подчеркнул журналист.

Литовский экономист Гитанас Науседа одержал победу на выборах президента Литвы в 2019 году, опередив кандидата консерваторов, парламентария Ингриду Шимоните.