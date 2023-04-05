СМИ Италии: Побег Усса — колоссальный провал
Итальянские СМИ называют побег из-под домашнего ареста российского предпринимателя Артема Усса «колоссальным провалом». Об этом пишет «Прайм».
В конце марта Усс совершил побег из съемной квартиры под Миланом, где он находился под домашним арестом. Группа людей помогла ему в операции, в которой были использованы несколько машин. Усс вернулся домой и заявил, что не верит в объективность зарубежных судов.
Итальянские журналисты отмечают, что побег Усса показал брешь в правоохранительной системе Италии. Инцидент, который теперь следствие вынуждено расследовать, СМИ назвали «колоссальным провалом для служб безопасности». Некоторые издания также критикуют надзорные меры, принимаемые в отношении Усса.
Напомним, Артем Усс обвиняются в уклонении от санкций, отмывании денег, а также других правонарушениях. Осенью 2022 года Усс был задержан в Милане, а в декабре переведен под домашний арест.