Итальянские СМИ называют побег из-под домашнего ареста российского предпринимателя Артема Усса «колоссальным провалом». Об этом пишет «Прайм».

В конце марта Усс совершил побег из съемной квартиры под Миланом, где он находился под домашним арестом. Группа людей помогла ему в операции, в которой были использованы несколько машин. Усс вернулся домой и заявил, что не верит в объективность зарубежных судов.

Итальянские журналисты отмечают, что побег Усса показал брешь в правоохранительной системе Италии. Инцидент, который теперь следствие вынуждено расследовать, СМИ назвали «колоссальным провалом для служб безопасности». Некоторые издания также критикуют надзорные меры, принимаемые в отношении Усса.