Обзор иноСМИ: кого хочет НАТО и «три коротких года до конца Америки»

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Основатель Foxconn решил баллотироваться в президенты Тайваня

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Основатель Foxconn (компания-партнер Apple), миллиардер Терри Гоу (Го Таймин) объявил о планах баллотироваться на пост президента Тайваня, сообщает TVBS. О своих планах бизнесмен рассказал после возвращения из восьмидневной рабочей поездки в США.

На специально созванной пресс-конференции Терри Гоу пообещал приложить все усилия, чтобы добиться выдвижения от партии Гоминьдан и победить на президентских выборах 2024 года. Он заявил, что Тайваню «нужен отличный генеральный директор». По его мнению, Тайвань будет в безопасности, когда США и Китай урегулируют собственные конфликты. Также он раскритиковал Демократическую прогрессивную партию, которая «превозносит независимость Тайваня и ненавидит Китай».

«Америке осталось три коротких года»

На этой неделе любое подобие честности, справедливости, равенства перед законом и множество других принципов, которые позволяли Америке процветать почти 250 лет, были выброшены в окно, заявил автор American Thinker Брайан Джундеф. Так он прокомментировал арест и предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу.

Джундеф заявил, что Демократическая партия и «вооруженная ею судебная система» предъявили обвинение своему главному политическому оппоненту, который планирует снова баллотироваться в 2024 году. На этой же неделе шестеро человек, включая троих детей, были убиты «трансгендерным террористом» в христианской школе, подчеркнул автор. Администрация Байдена «как всегда обвиняет пистолет, а не стрелка-трансгендера, накаченного гормонами и психиатрическими препаратами», заявил автор.

«Мне грустно за моих детей и внуков. Они будут первым поколением с менее благополучной жизнью, чем у их родителей. Говорят, что империи существуют не более 250 лет, а 250-летие Америки наступит через три коротких года», - заявил Джундеф.

«НАТО изо всех сил стремится сменить генсека»

НАТО «военного времени» изо всех сил пытается найти замену своему начальнику - генсеку Йенсу Столтенбергу, который должен уйти в конце сентября, пишет Politico. По слухам, место Столтенберга может занять нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. У нее хорошие рабочие отношения с Вашингтоном, она бывший министр обороны и имеет опыт работы с большинством лидеров НАТО как президент ЕК.

Фон дер Ляйен могла бы стать первой женщиной-лидером альянса. Украинский кризис привлек к альянсу новое внимание, сделав его работу более политически чувствительной и значимой. И союзники по НАТО внезапно стали намного осторожнее в отношении человека, который будет выступать с трибуны от их имени.

Источники Politico заявили, что следующим главой НАТО должен быть европеец, «способный тесно сотрудничать с кем бы то ни было в Белом доме». Это должен быть кто-то, поддерживающий Украину, но не настолько агрессивный, чтобы напугать страны, опасающиеся спровоцировать Россию. И это должен быть человек «со статусом» (вероятно, бывший президент или премьер), способный получить единодушную поддержку 31 страны и, самое главное, США.

«Норвегия беззащитна перед российскими ракетами»

Система ПВО Норвегии не способна остановить ракеты, подобные тем, которые Россия сейчас использует на Украине, заявили опрошенные Dagbladet норвежские эксперты. По словам профессора Норвежского института обороны Турмуда Хейера, авиабазы Норвегии с истребителями F-35 за миллиарды долларов могут быть выведены из строя в случае конфликта с РФ.

Собеседники Dagbladet заявили, что Россия может воспринимать норвежские авиабазы в качестве угрозы для своих ядерных сил на Кольском полуострове. Сейчас у норвежской армии есть лишь комплексы NASAMS средней дальности, комплексов дальнего радиуса действия больше не осталось.

Бербок раскритиковали за слова о России и НАТО

Читатели газеты Die Welt раскритиковали заявление глава МИД Германии Анналены Бербок о причине присоединения Финляндии к НАТО. Как заявила Бербок, Хельсинки не стали бы членом альянса, если бы Россия «не нарушила все правила международного и европейского порядка».