Ночной удар Газы по Израилю: главное

В ночь на среду, 5 апреля, из сектора Газа по Израилю было выпущено девять ракет. В радикальной палестинской группировке «Исламский джихад» заявили, что удар стал ответом на «попытку осквернения Храмовой горы» — израильские религиозные активисты заявили, что планируют принести там пасхальную жертву, сообщает The Times of Israel.

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Движение ХАМАС призвало мусульман запереться в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, чтобы не дать верующим-евреям принести в жертву козла на Пасху.

Место на вершине холма в Иерусалиме является самым священным в иудаизме и третьим по святости в исламе. Для евреев этот холм - Храмовая гора, место двух библейских храмов, а для мусульман — Харам аш-Шариф, место восхождения пророка Мухаммеда на небеса.

Вся вершина холма считается мусульманами комплексом мечети Аль-Акса. Евреям и другим немусульманам разрешено посещать комплекс, но не молиться, хотя палестинцы рассматривают визиты евреев как попытку изменить хрупкий статус-кво, подчеркивает BBC NEWS.

В заявлении израильской полиции говорится, что офицеры пытались убедить забаррикадировавшихся мусульман выйти, но в итоге полицейские были вынуждены войти в мечеть, где их атаковали камням.

На фоне событий вокруг Храмовой горы в Восточном Иерусалиме начались столкновения верующих-мусульман с полицией. На кадрах, снятых внутри мечети, было видно, как протестующие запускают фейерверки. Израильская полиция сообщила, что один полицейский пострадал из-за брошенного камня.

На другом ролике видно, как израильская полиция избивает палестинцев палками.

В Сильване, арабском районе рядом со стенами Старого города Иерусалима, тяжелое ранение получил 15-летний подросток. В полиции заявили, что он бросал камни в полицейскую машину.

Утром 5 апреля полиция сообщила о задержании 400 верующих.

По утверждения палестинской стороны, 14 человек пострадали после того, как полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули.

Удар Газы

В ночь на 5 апреля после начала столкновений верующих и полиции сигнал воздушной тревоги прозвучал в Сдероте (город в южной части Израиля) и в поселках на границе с сектором Газа.

Перед ударом в ХАМАС назвали действия полиции на Храмовой горе «беспрецедентным преступлением» и призвали палестинцев «массово отправиться в мечеть Аль-Акса, чтобы защитить ее».

Атака проводились двумя сериями - сначала пять ракет, четыре из них были перехвачены «Железным куполом», затем были выпущены еще четыре ракеты, они упали на открытой местности.

В результате атаки здание завода в Сдероте получило повреждения. Информации о жертвах и пострадавших нет.

Палестинские СМИ сообщили, что в ответ израильские силы нанесли удары по целям в Газе. Подтверждения ударов со стороны ЦАХАЛа не поступало.

Реакция

Представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейнех предостерег Израиль от «пересечения красных линий» в святых местах, заявив, что это может спровоцировать «большой взрыв».