В Великобритании нашли альтернативу зерновой сделке

«Зерно поставляется из Украины через черноморские порты. По состоянию на 19 марта более 900 рейсов с более чем 25 миллионами тонн зерна и других продуктов питания отправились из портов для доставки жизненно важных продуктов питания в Азию, Африку и Европу через Великобританию, которая поддержала Черноморскую зерновую инициативу», — напомнил член правительства Соединенного Королевства.

«Спросить Правительство Его Величества, какие шаги оно предпринимает для поиска альтернативных путей экспорта зерна из Украины в связи с закрытием черноморских портов в этой стране», — говорилось в его обращении.

14 марта замглавы МИД России Александр Грушко сообщил о продлении на 60 дней зерновой сделки по созданию безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного продлена. По словам дипломата, процесс по снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции из России, что предполагала вторая часть соглашения, идет, но медленно.

Зерновая сделка — соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. В рамках соглашения Россия взяла на себя обязательства не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда. Документ подписан Турцией, Россией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года в Стамбуле. Срок его действия — 120 дней с момента вступления в силу — был продлен два раза, в ноябре 2022 года и в марте 2023 года, и теперь истекает 18 мая.